Festa del Cinema di Roma, Timi: “Educazione sessuale nelle scuole? Spero il film faccia rumore”

“Speriamo che questo film faccia rumore e che il cinema sia un amplificatore di questo rumore, in modo tale da riuscire finalmente a ottenere quello che tanti Paesi hanno da secoli, cioè l’educazione sessuale affettiva nelle scuole”. Ad affermarlo è Paola Randi, regista del film su Giulia Cecchettin “Se domani non torno”, in programma alla Festa del cinema di Roma. A margine della proiezione si è soffermata con La Presse sull’esigenza che hanno i ragazzi di essere “educati alla sessualità”. “È un appello per tutti”, ha spiegato. “I bimbi sono bimbi, non non sono maschi o femmine”. “Esatto”, ha sottolineato Filippo Timi, protagonista del film nel ruolo del padre di Giulia, Gino Cecchettin. “Sono d’accordo. Son bimbi, son sacri tutti, sono come le preghiere. È difficile, quando incominci a scardinare un po’ il patriarcato diventa tutto molto complicato”.