Festa del cinema di Roma 2026, premio alla carriera a Javier Bardem

“Sono stato a Roma molte volte. Cosa posso dirti di Roma che non sia stato già detto da poeti incredibili, scrittori e musicisti. Roma rappresenta la storia, ci aiuta a ricordare cosa significa la bellezza di essere umani e le cose incredibili che possiamo fare se lasciamo che la nostra immaginazione crei qualcosa di buono”. Sono le parole dell’attore spagnolo Javier Bardem, alla Festa del Cinema di Roma 2026 per ricevere il Premio alla Carriera. “Ma in Italia c’è stato anche Mussolini” e comprendiamo “ciò che può accadere se diamo potere a coloro che sono assolutamente contro i diritti umani fondamentali. C’è Mussolini, ma anche Franco, Hitler e Netanyahu”, ha aggiunto Bardem.