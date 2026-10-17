Festa cinema Roma, Bardem: “Onorato di essere premiato da Sorrentino”

“Per è una grande emozione essere qui a Roma per ricevere questo premio, è incredibile e un onore venir premiato da Sorrentino, ammiro il suo lavoro e mi piace la sua personalità”. Lo ha detto Javier Bardem, sul red carpet della Festa del cinema di Roma dove ha ricevuto il premio alla carriera che gli è stato consegnato da Paolo Sorrentino. All’attore spagnolo è stato poi chiesto se gli piacerebbe recitare con un regista italiano e Bardem ha risposto scherzando “Certo, chi lo fa?”. Bardem è poi tornato sull’importanza del cinema nella sua vita e in quella di tutti noi:” Penso che il cinema si importante, ci dà modo di essere connessi in un periodo di disconnessione, dove pensiamo di essere uniti ma siamo totalmente disconnessi. Chiusi nei nostri bunker circondati da tanta disinformazione così ti siedi nella tua buia stanza, circondato da amici e simili. Il cinema è un’esperienza non solo da guardare ma per vivere un’emozione, vivere un viaggio è una cosa bellissima che può farci stare insieme”.