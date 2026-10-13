Gaza, Susan Sarandon incontra Schlein: "Non dobbiamo farla diventare una cosa normale"

“Eravamo vicino la sede dell’Onu, venivamo da tante direzioni diverse e poi qualcuno ha deciso di bloccare il traffico, e tutti hanno detto di sì, persone stupende”. Susan Sarandon, nella Capitale per ricevere il Womenland Award 2026 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, ha incontrato la segretaria del Pd, Elly Schlein raccontandole, tra le altre cose, alcune fasi del suo arresto a New York, avvenuto durante una manifestazione contro gli attacchi di Israele a Gaza davanti all’Onu. La leader dem ha risposto ricordando la manifestazione dello scorso anno a Roma: “Abbiamo organizzato con le altre forze di opposizione una grande manifestazione: 300 mila persone si sono presentate in solidarietà con Gaza, per chiedere la fine dell’occupazione in Cisgiordania e per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina”. “Io credo – ha concluso Sarandon – che non dobbiamo farlo diventare una cosa normale”.