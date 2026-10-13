Festa del Cinema di Roma 2026: luoghi, mostre ed eventi della 21esima edizione

Dalla prima edizione, la Festa del Cinema di Roma ha il suo fulcro all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con proiezioni, incontri, eventi, convegni ed esposizioni. Per le proiezioni e gli incontri saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna, Sala Studio 2 e AuditoriumArte. Nei Foyer delle sale Sinopoli e Petrassi sarà possibile visitare due mostre, “Tutte le stelle portano a Roma – Best of” e “Omaggio a Sergio Strizzi”. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo: sarà possibile assistere al tappeto rosso dalla Cavea inferiore e superiore dell’Auditorium, fino a esaurimento posti. All’ingresso pedonale del red carpet sarà collocata “Pensiero Binario”, l’installazione del Gruppo FS realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, che accoglierà gli ospiti della Festa nel loro percorso verso le sale di proiezione. Nell’area di fronte all’Auditorium tornerà il Villaggio del Cinema che costituisce – con i suoi padiglioni e gli stand in acciaio, vetro e legno – un punto di incontro e aggregazione per il pubblico della manifestazione. In quest’area sarà allestita “Foodopolis”, la città itinerante del gusto realizzata da NOAO. Campo Marzio sarà presente con uno stand dedicato al merchandising della Festa. Il Villaggio ospiterà inoltre gli spazi di Banca Ifis, ACEA, Poste Italiane, La Molisana, Peugeot, Lavazza e Direct to Digital.

Eventi e film anche al MAXXI, alla Casa del Cinema e al Teatro Olimpico

Anche quest’anno la Festa coinvolgerà il resto della Capitale, collaborando con le più interessanti realtà culturali del territorio: fra queste la Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, e il MAXXI, che da anni fanno parte delle sale ufficiali della manifestazione. Presso la Casa del Cinema sarà possibile seguire i titoli della sezione Storia del Cinema, le attività di SIAE, Nuovo Imaie, Fapav, la mostra “Jacques Perrin. L’eterno ragazzo”, le proiezioni della rassegna “Gocce di Cinema” e l’evento “Rome in Frame – A City. A Thousand Stories”, all’interno dei Cinedays UNESCO. Il MAXXI ospiterà film e appuntamenti delle sezioni Freestyle, Special Screenings, Grand Public, Progressive Cinema, Best of 2026, Altri Eventi e la rassegna “Gocce di Cinema”. Il distretto cinematografico dell’Auditorium raggiungerà inoltre il Teatro Olimpico ACEA ospitando titoli di Freestyle, Grand Public, Storia del Cinema, Special Screenings, Progressive Cinema e la rassegna “Gocce di Cinema”.

Agli spazi ufficiali si aggiungerà inoltre il Cinema Giulio Cesare con una programmazione dedicata alle repliche dei film e agli accreditati. Fra i luoghi della ventunesima edizione tornerà il Teatro Palladium, storica sala romana di proprietà dell’Università Roma Tre, con un programma di cinque titoli. La Festa sarà inoltre al Museo nazionale di Castel Sant’Angelo con l’esposizione dal titolo “Luchino Visconti e la messa in scena della storia”. Nel 2026, la Festa del Cinema coinvolgerà per la prima volta il Nuovo Teatro Ateneo, sala teatrale e cinematografica di Sapienza Università di Roma destinata alla diffusione della cultura dello spettacolo (teatro, musica, Cinema, danza), aperta alla comunità Sapienza e a soggetti esterni. Durante i giorni della Festa, il Nuovo Teatro Ateneo ospiterà un programma di proiezioni e incontri a ingresso gratuito: i titoli in calendario sono selezionati nell’ambito della sezione Storia del Cinema. Inoltre, in occasione della Festa, della quale Aeroporti di Roma si conferma Partner Istituzionale, l’area Partenze del Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino ospiterà un corner dedicato al Cinema italiano. Qui i passeggeri potranno vivere un’esperienza immersiva tra fotografie d’archivio e proiezioni di una selezione di opere e materiali messi a disposizione dalla Cineteca di Bologna. Prosegue nel 2026 l’impegno della Festa del Cinema per il sociale e per l’ambiente. Si terranno attività con MediCinema Italia ETS e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, presso Rebibbia Nuovo Complesso, Casa Circondariale femminile di Rebibbia “Germana Stefanini”, Casa Circondariale di Latina e Istituto penale minorile Casal del Marmo. Nel 2026, il programma della Festa raggiungerà anche la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.