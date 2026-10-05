“The Social Reckoning”, Jeremy Allen White e Mikey Madison alla première di New York

A più di 15 anni da The Social Network, Aaron Sorkin torna a raccontare il mondo di Facebook con The Social Reckoning, presentato domenica a New York in occasione della prima mondiale. Il film è ispirato alla storia vera di Frances Haugen, ex ingegnera di Facebook diventata whistleblower. A interpretarla è Mikey Madison, che ha raccontato di non avere personalmente un account sui social media e di aver dovuto svolgere numerose ricerche per prepararsi al ruolo. Nel film, Haugen collabora con il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, interpretato da Jeremy Allen White, nel tentativo di portare alla luce alcuni dei segreti più riservati della piattaforma. Sorkin torna così a esplorare la figura di Mark Zuckerberg, dopo il film del 2010 The Social Network, in cui il fondatore di Facebook era interpretato da Jesse Eisenberg. In The Social Reckoning, il ruolo di Zuckerberg è affidato a Jeremy Strong. Durante la première, il cast ha discusso anche delle questioni più ampie legate all’impatto dei social media e alle sfide poste dal crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale.