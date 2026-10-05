Naza domina al box office, oltre 3 milioni di incassi in 7 giorni

Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor continua a sorprendere e conquista anche il weekend dall’1 al 4 ottobre

Doveva essere un’uscita-evento di soli tre giorni, dal 28 al 30 settembre, ma Naza continua a sorprendere al box office italiano e conquista anche il weekend dall’1 al 4 ottobre. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, distribuito da I Wonder Pictures, ha incassato altri 1.219.051 euro nel fine settimana, con 151.485 spettatori, e porta il totale nei primi sette giorni di programmazione a 3.033.586 euro.

Rachel Szor e Yuval Abraham, Venezia, Venezia, 10 settembre 2026 (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Miglior debutto per Verity

Tra le novità, il miglior debutto è quello di Verity, thriller psicologico con Anne Hathaway e Dakota Johnson tratto dal bestseller di Colleen Hoover, che chiude il weekend al terzo posto con 661.377 euro e 82.750 presenze. Subito dietro Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise, che esordisce con 532.945 euro e 70.201 spettatori. Al secondo posto si conferma Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, con Brad Pitt, che al secondo weekend incassa 738.353 euro e raggiunge quota 2.134.154 euro complessivi, limitando il calo rispetto al fine settimana precedente al 21%.

Complessivamente, il weekend dall’1 al 4 ottobre chiude con 5.954.715 euro di incasso e 762.799 spettatori, su 3.072 schermi monitorati da Cinetel. Rispetto allo stesso weekend del 2025 la crescita è del 29,5%, mentre il confronto con il fine settimana precedente segna un calo del 26%. Ottima anche la partenza del mese: i primi quattro giorni di ottobre segnano un +67% al botteghino e un +59% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.

Avengers fuori dal podio

Fuori dal podio Avengers: Endgame Extra, quinto con 465.753 euro e 51.801 spettatori, per un totale di 3.316.280 euro. Sesto Resident Evil, che aggiunge 385.457 euro e sale a 3.352.325 euro complessivi. Settimo L’isola dei ricordi con 202.467 euro, mentre La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini debutta all’ottavo posto con 169.184 euro e 22.698 presenze. Chiudono la top ten The Invite – Il piacere è tutto nostro, con 162.719 euro, e il docufilm Linkin Park: Unshatter, con 161.892 euro.

Il dato più significativo resta quello di Naza

Il dato più significativo resta però quello di Naza: il film, premiato con il Premio speciale della giuria a Venezia, ha trasformato un’uscita inizialmente limitata in una normale tenitura nelle sale, sostenuta dalla risposta del pubblico. Un caso particolarmente rilevante per un documentario, che dopo i circa 1,8 milioni raccolti nei primi tre giorni ha continuato a macinare incassi anche dopo la fine dell’uscita-evento.