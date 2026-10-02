Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 2 ottobre 2026

Ultima ora

Londra, Willem Dafoe alla prima di 'Tenzing': "Ho ancora tante cose da fare e tanti sogni"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

C’era anche Willem Dafoe a Londra alla prima del film biografico ‘Tenzing‘. Il film racconta la storica scalata dell’Everest del 1953 da parte dell’alpinista himalayano Tenzing Norgay (interpretato da Genden Phuntsok) e ripercorre la sua vita. Dafoe invece è nei panni del capo spedizione, il colonnello John Hunt. L’attore 71enne conferma di essere carico di entusiasmo: “La mia più grande ambizione sia semplicemente quella di superare la paura, divertirmi ed essere utile e coinvolto finché sono qui”.