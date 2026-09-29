Festa Cinema Roma 2026, svelata la giuria: chi è il presidente Jan Komasa

La Festa del Cinema di Roma 2026, presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga, annuncia le giurie della ventunesima edizione, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il regista e sceneggiatore polacco Jan Komasa presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma, affiancato dall’attrice e produttrice brasiliana Alice Braga, l’attrice e poetessa giordana, palestinese e canadese Saja Kilani, il regista, sceneggiatore e montatore spagnolo Carlos Marques-Marcet e il regista e sceneggiatore italo-americano Alessio Rigo de Righi.

I premi e i titoli in concorso

La giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio alla Miglior attrice, Premio al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, scelto dal Presidente e dai giurati tra altre categorie.

Al premio concorreranno diciotto titoli:

Brianza di Simone Catania

Ceniza en la boca (Ashes) di Diego Luna

Closure di Michal Marczak

Congo Boy di Rafiki Fariala

Dua di Blerta Basholli

Eurotrash di Frauke Finsterwalder

Gæsten (The Guest) di Mads Mengel

Giorni felici di Susanna Nicchiarelli

I Love Boosters di Boots Riley

I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard

The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson

Mustang di Kasia Smutniak

Sants di Mikel Gurrea

Skejtanjeto ne e za devojcinja (Skateboarding Is Not for Girls) di Dina Duma

Thit-Thee Khu (Fruit Gathering) di Aung Phyoe

Ula (Ulya) di Viesturs KairiÜs

Voilà, c’est fini di Gustave Kervern

Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi.

Ludovica Rampoldi presiede giuria Premio Miglior Opera

Particolare attenzione sarà data ai giovani autori con il Premio alla Miglior Opera: una giuria presieduta dalla sceneggiatrice e regista italiana Ludovica Rampoldi con la regista francese Pauline Loquès e il regista, sceneggiatore e produttore romeno Corneliu Porumboiu assegnerà il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, Main Partner della Festa, fra una selezione trasversale di titoli provenienti da diverse sezioni della Festa.

Al premio concorreranno quattordici film. Dalla sezione Progressive Cinema:

Congo Boy di Rafiki Fariala

Gæsten (The Guest) di Mads Mengel

Thit-Thee Khu (Fruit Gathering) di Aung Phyoe

Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

7 anniversari di Sabrina Iannucci

Bloques erráticos (Erratics) di Thomas Woodroffe

Cambogia di Valerio Lundini

Clementine Orange di Lisa Forslund

Club Kid di Jordan Firstman

Lady di Olive Nwosu

Mecenaten (The Patron) di Julia Thelin

The State of Us di Jake Harvey Ollie Gardner

Tangles di Leah Nelson

El tren fluvial (The River Train) di Lorenzo Ferro e Lucas A. Vignale

Roberto Minervini per il cinema reale

Dallo scorso anno, inoltre, la Festa conferisce un premio rivolto alle opere che esplorano il cinema del reale. Una giuria presieduta dal regista italiano Roberto Minervini e composta dalla produttrice spagnola Andrea Queralt e dalla regista argentino-britannica Jessica Sarah Rinland assegnerà il Premio al Miglior Documentario fra una selezione trasversale di titoli provenienti da diverse sezioni della Festa.

Al premio concorreranno quattordici documentari. Dalla sezione Progressive Cinema:

Closure di Michal Marczak

Mustang di Kasia Smutniak

Alea Jacarandas di Hassen Ferhani

Birds of War di Janay Boulos e Abd Alkader Habak

Dans la gueule de l’ogre (Into the Jaws of the Ogre) di Mahsa Karampour

Elza di Eryk Rocha

Un hiver russe (A Russian Winter) di Patric Chiha

Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie di Alex Gibney

Nowruz – Nuovo giorno di Francesco Cannavà

Rehearsals for a Revolution di Pegah Ahangarani

The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen

La stanza degli altri di Enrico Maisto

Tin Castle di Alexander Murphy

To Hold a Mountain di Biljana Tutorov e Petar Glomazic

Chi è Jan Komasa

Il regista e sceneggiatore polacco Jan Komasa (1981) è membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e insegna alla Scuola di cinema di Łódź. Nel 2020 è stato nominato all’Oscar per il Miglior film internazionale con Corpus Christi: il titolo si è aggiudicato più di cinquanta premi in circa settanta festival in tutto il mondo e gli è valso anche le nomination come Miglior regista agli European Film Awards, ai Premi Goya e ai Premi César. Nello stesso anno, ha vinto inoltre il Premio per il Miglior film internazionale al Tribeca Film Festival con The Hater. I suoi lavori più recenti includono due lungometraggi in lingua inglese: Anniversary, che ha scalato le classifiche dei titoli più visti su Hulu e su Netflix nel Regno Unito, e Good Boy, distribuito negli Stati Uniti anche con il titolo Heel, prodotto da Jeremy Thomas e Jerzy Skolimowski e presentato in anteprima al Festival di Toronto. Successivamente è stato proiettato anche alla Festa del Cinema di Roma, nel Concorso Progressive Cinema: il film si è aggiudicato il Premio per il Miglior attore, assegnato al giovanissimo protagonista Anson Boon. Komasa è Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dalla Francia; tra le sue onorificenze figurano inoltre la Croce d’Argento al Merito della Polonia e la Medaglia di Bronzo al Merito della Cultura – Gloria Artis. Il suo lavoro spazia oltre i lungometraggi, estendendosi anche alla televisione, ai video musicali e al balletto.