Home > Spettacoli > Cinema > Morta Silvia d’Amico, sceneggiatrice e produttrice di Rossellini e Monicelli

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 85 anni Silvia d’Amico, produttrice e sceneggiatrice nata a Roma nel 1940, figlia di Suso Cecchi d’Amico, una delle più note sceneggiatrici italiane, e Fedele d’Amico, prestigioso critico musicale e scrittore.

Attiva fin dagli anni Sessanta, nel 1974 è tra i produttori di “Anno Uno” di Roberto Rossellini, per il quale scrive e produce successivamente “Il Messia” e il documentario per Rai2 “Concerto per Michelangelo”. Ha inoltre prodotto “State buoni se potete” (1983) di Luigi Magni, “Le due vite di Mattia Pascal” (1985) di Mario Monicelli, “Oci Ciornie” (1987) di Nikita Mikhalkov, oltre alla miniserie tv “Come quando fuori piove” (2000) sempre di Monicelli.

Biennale di Venezia: “Silvia d’Amico esempio di creatività e intraprendenza”

“Il Presidente, il Direttore generale, la Responsabile dell’Archivio Storico, il Direttore artistico del Settore Cinema, il Consiglio di amministrazione e la Biennale di Venezia tutta, esprimendo vicinanza alla famiglia ricordano con stima e affetto la produttrice e sceneggiatrice Silvia d’Amico Bendicò”, ha fatto sapere la Biennale di Venezia in un comunicato.

“Alla Mostra del 1991 diretta da Guglielmo Biraghi, Silvia d’Amico Bendicò era stata membro della Giuria internazionale presieduta da Gianluigi Rondi e composta fra gli altri da John Boorman, Michel Ciment e Moritz de Hadeln. Nella sua lunga carriera iniziata oltre 50 anni fa con ‘Il Messia’ di Roberto Rossellini, Silvia d’Amico Bendicò è stata un esempio di creatività e intraprendenza nel panorama della produzione e delle idee nel cinema e nella televisione d’autore in Italia”.

Giuli: “Lascia al cinema italiano passione e sensibilità”

Cordoglio anche da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli. “La scomparsa di Silvia d’Amico addolora il mondo del cinema italiano. Le opere legate al suo nome resteranno una testimonianza simbolica della qualità della nostra produzione cinematografica e della sensibilità con cui ha saputo accompagnare ogni progetto. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo il mio cordoglio”, ha affermato in una nota il titolare del Mic.