Festa del Cinema di Roma 2026 al via il 13 ottobre: ecco programma, ospiti e film

Torna la Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026. La selezione ufficiale della 21a edizione della kermesse prevede sei categorie:

Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani

Freestyle

Grand Public

Special Screenings

Best of 2026

Storia del Cinema

Tre film italiani nel concorso Progressive Cinema

Al concorso Progressive Cinema parteciperanno 18 film (provenienti da Europa, Stati Uniti, Africa, Asia e Medio Oriente, senza distinzione tra fiction, documentari e animazione), tra cui tre titoli italiani: “Brianza” di Simone Catania, ambientato nel 2009 nel mezzo della crisi economica in Italia, “Giorni Felici” di Susanna Nicchiarelli, tratto dall’omonima graphic novel di Zuzu, una storia di crescita e trasformazione con protagonista Claudia (Carlotta Gamba), e infine il documentario “Mustang” di Kasia Smutniak, che racconta il viaggio fatto dalla regista e da Pietro Taricone nel Mustang attraverso gli occhi della loro figlia Sophie.

Gli altri film alla Festa del Cinema di Roma

Il programma spazia dal cinema sociale e politico alla commedia, dal racconto familiare alle storie di formazione. “I Love Boosters” di Boots Riley con Demi Moore nei panni di una tostissima stilista racconta con ironia una banda di giovani taccheggiatrici della moda americana, mentre “Voilà, c’est fini” di Gustave Kervern segue alle Mauritius il rapporto tra un lavoratore di un resort e una turista francese.

Tra i titoli più legati a temi contemporanei anche “Yesterday the Eye Didn’t Sleep” di Rakan Mayasi, ambientato nella comunità beduina della Valle della Bekaa, e “Congo Boy” di Rafiki Fariala. Completano il concorso opere come “Closure”, “Dua”, “Eurotrash”, “Gæsten”, “I See Buildings Fall Like Lightning”, “The Life and Deaths of Wilson Shedd”, “Sants”, “Skejtanjeto ne e za devojcinja” e “Thit-Thee Khu”. Tra le iniziative collaterali anche Fuori Sala, WeMeet e appuntamenti dedicati al rapporto tra Cinema, cultura e territorio, con l’obiettivo di portare la manifestazione oltre le sale e dentro la città.

Una Festa del Cinema sempre più diffusa in città

La Festa del Cinema quest’anno sarà ancora più diffusa in città, con nuove sedi, 55 Paesi rappresentati e un programma che punta a unire cinema d’autore, grande pubblico e industria. Il cuore della manifestazione resta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma il festival si allarga ulteriormente ad altri luoghi della Capitale. Tra le novità c’è il cinema-teatro Sistina, nuova sede insieme al cinema Adriano e al cinema 4Fontane.

Nastasi: “Puntiamo a superare 100mila presenze”

“Il sindaco ci aveva chiesto una festa sempre più allargata alla città, quest’anno siamo arrivati forse al massimo della nostra espansione”, ha detto Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma. “Non è una mossa per aumentare gli spettatori, non abbiamo bisogno di questo, ma proprio perché è una grande festa di Roma, con l’abbraccio dei romani. L’anno scorso abbiamo superato le 100mila presenze, quest’anno credo che faremo ancora meglio, per la qualità del programma ma anche perché abbiamo più luoghi e quindi più possibilità per gli spettatori di vedere i nostri film”, ha aggiunto.

Nastasi: “Quest’anno premieremo Piovani e Bardem”

“Quest’anno abbiamo due premi speciali, il premio Banca Ifis Music Award, con la collaborazione di Musica per Roma, che andrà a Nicola Piovani. E poi il premio alla carriera a Javier Bardem, che verrà a Roma e sarà con noi anche per un’altra iniziativa. Glielo consegnerà Paolo Sorrentino”, ha addetto ancora Nastasi.