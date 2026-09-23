Oscar 2027, L’Estranea è il film che rappresenterà l’Italia

Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar 2027, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril, Niccolò Vivarelli ha votato ‘L’Estranea’ di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l’Italia alla 99° edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: “Perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale”. ‘L’Estranea’ concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Rai: “Soddisfazione per film di Rai Cinema”

“L’annuncio che il film ‘L’estranea’, di Paolo Strippoli, rappresenterà l’Italia agli Oscar 2027 nella categoria Miglior Film Internazionale è, per il Servizio Pubblico motivo di grande orgoglio perché è un riconoscimento al sostegno concreto che Rai, attraverso Rai Cinema, dà all’intero comparto dell’audiovisivo italiano. E il fatto che a rappresentare l’Italia sia un giovane regista come Paolo Strippoli è un’ulteriore prova dell’impegno Rai per valorizzare le idee, la creatività e lo sguardo sul mondo dei giovani”. Così in una nota la Rai.

Dal Brocco (Rai Cinema): “Grande gioia, film coraggioso”

“Accogliamo con grande gioia la designazione del film L’estranea a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar. È un risultato molto significativo, arrivato al termine di una selezione alla quale hanno partecipato numerosi film con percorsi autoriali e produttivi di alto livello”. Lo afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. “Paolo Strippoli -aggiunge Del Brocco- è un giovane regista che ha già mostrato una voce molto personale e riconoscibile e una grande libertà nel confrontarsi con linguaggi e forme narrative diverse. L’estranea esprime molto bene questa sua originalità: è un film coraggioso, che utilizza i codici del cinema di genere per raccontare i legami familiari, le paure e le fragilità più profonde dell’essere umano. Dopo la presentazione in Concorso alla Mostra di Venezia e il prestigioso riconoscimento del pubblico ricevuto a Toronto, per L’estranea si apre una nuova fase del suo percorso internazionale, che affronteremo insieme al regista, agli interpreti, ai produttori di Propaganda Marina Marzotto e Mattia Oddone e a tutte le persone che hanno contribuito al film. Con 01 Distribution ci prepariamo intanto ad accompagnarlo nel suo prossimo incontro con il pubblico delle sale italiane. A tutti loro va il nostro più grande augurio”.L’estranea è prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema in associazione con Dinamo Film. Una coproduzione Italia-Francia-Belgio con Kazak Productions e Tarantula. Il film uscirà in sala l’8 ottobre con 01 Distribution.