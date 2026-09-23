Londra – Il principe William, la principessa Kate e Tom Cruise alla prima mondiale del film ‘Digger’

Tom Cruise ha presentato a Londra ‘Digger‘, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Alla serata hanno partecipato anche il principe William e e la principessa Kate, insieme al cast e a numerosi ospiti. Per l’occasione Kate ha scelto un lungo abito viola di Jenny Packham, mentre William ha indossato uno smoking con giacca di velluto nero e papillon.