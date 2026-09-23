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mercoledì 23 settembre 2026

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Londra – Il principe William, la principessa Kate e Tom Cruise alla prima mondiale del film ‘Digger’

Londra – Il principe William, la principessa Kate e Tom Cruise alla prima mondiale del film ‘Digger’
Kate, principessa del Galles, a sinistra, e Tom Cruise alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
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Kate, principessa del Galles, a sinistra, e Tom Cruise alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano alla prima mondiale del film *Digger* nell’ambito del Royal Film Performance 2026, a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Geoff Pugh/Pool Photo via AP)
La principessa Kate del Galles arriva alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Kate, principessa del Galles, a sinistra, e Tom Cruise alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano alla prima mondiale del film *Digger* nell’ambito del Royal Film Performance 2026, a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Geoff Pugh/Pool Photo via AP)
Il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano alla prima mondiale del film *Digger* nell’ambito del Royal Film Performance 2026, a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Geoff Pugh/Pool Photo via AP)
Il regista Alejandro G. Iñárritu, da sinistra, la principessa Kate del Galles e Tom Cruise alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Kate, principessa del Galles, al centro, parla con Tom Cruise, a sinistra, e il regista Alejandro G. Iñárritu alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Il regista Alejandro G. Iñárritu, a sinistra, e Tom Cruise posano per i fotografi al loro arrivo alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)
Il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano alla prima mondiale del film *Digger* nell’ambito del Royal Film Performance 2026, a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Geoff Pugh/Pool Photo via AP)
Il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano alla prima mondiale del film *Digger* nell’ambito del Royal Film Performance 2026, a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Geoff Pugh/Pool Photo via AP)
La principessa Kate del Galles, al centro a sinistra, e il principe William, al centro a destra, conversano con Tom Cruise, in primo piano a sinistra, e il regista Alejandro G. Iñárritu alla prima mondiale del film “Digger” a Londra, martedì 22 settembre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)

Tom Cruise ha presentato a Londra ‘Digger‘, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Alla serata hanno partecipato anche il principe William e e la principessa Kate, insieme al cast e a numerosi ospiti. Per l’occasione Kate ha scelto un lungo abito viola di Jenny Packham, mentre William ha indossato uno smoking con giacca di velluto nero e papillon.

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