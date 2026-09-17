Brad Pitt, l'attore con la fidanzata Ines de Ramon alla prima di 'Heart of the Beast'

Brad Pitt, accompagnato dalla fidanzata Ines De Ramon, ha partecipato alla prima del suo nuovo film ‘Heart of the Beast’, a Franklin, in Tennessee. Con l’attore, che indossava un abito-mimetica, c’erano anche anche i colleghi Anna Lambe e J.K. Simmons, oltre al regista della pellicola David Ayer. Sul tappeto rosso anche il cane protagonista del film, Uber, e due controfigure che hanno lavorato con il cast durante le riprese. Pitt interpreta infatti un ex ufficiale delle Forze Speciali che si ritrova con il suo cane da combattimento nella landa selvaggia dell’Alaska e deve collaborare con lui per ritrovare la strada di casa. In occasione della première la star di Hollywood ha parlato anche del suo amore per i cani. ‘Heart of the Beast’ uscirà nelle sale statunitensi il 25 settembre.