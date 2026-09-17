Angelina Jolie, l'attrice lancia l'allarme: "Il mondo è a un punto di rottura"

Angelina Jolie lancia un allarme sulle conseguenze dei conflitti globali e delle divisioni sociali, affermando che il mondo ha raggiunto un “punto di rottura assoluto“. L’attrice, che fatica a mantenere l’ottimismo, ha parlato all’Associated Press del suo nuovo film drammatico di guerra, ‘Without Blood‘, in uscita nelle sale statunitensi il 18 settembre. La pellicola, tratta dal romanzo di Alessandro Baricco e diretta dalla stessa Jolie, racconta i danni duraturi della guerra e i cicli di vendetta attraverso le vicende di due persone, interpretate da Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, le cui vite si incrociano anni dopo un attacco violento. “L’unico motivo per cui mi sento ottimista è che, prima che le cose migliorino, tendono davvero a dover arrivare al punto di rottura assoluto, e penso che ci siamo già”, ha dichiarato Jolie. L’attrice ha aggiunto di avere fiducia nelle persone che desiderano vivere dignitosamente, prendersi cura dei propri cari e difendere libertà e dignità.