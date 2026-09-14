Oliver Stone compie 80 anni e festeggia a Roma, l’evento alla Casa del Cinema

Oliver Stone compie 80 anni e festeggia a Roma. Martedì 15 settembre 2026 alle ore 20, nel giorno del suo compleanno, il celebre regista statunitense sarà alla Casa del Cinema per introdurre uno dei suoi maggiori successi, ‘Nato il quattro luglio’, straordinario racconto di formazione politica premiato con l’Oscar alla Miglior regia e al Miglior montaggio. La proiezione è presentata nell’ambito della rassegna ‘Oliver Stone 80’, in programma alla Casa del Cinema fino al prossimo 28 settembre. In Nato il 4 luglio, il protagonista Tom Cruise offre una delle prove più indimenticabili della sua carriera, mentre Stone trasforma la biografia individuale in una dolorosa revisione del mito americano.

Nel corso della sua lunga carriera, Oliver Stone ha diretto oltre venti film molti dei quali hanno ottenuto grandi successi al box office e non solo. Tra questi Platoon, Wall Street, Nato il quattro luglio, JFK, Natural Born Killers, The Doors e Ogni maledetta domenica. Due gli Oscar conquistati per la miglior regia, Platoon e Nato il 4 luglio. Un’altra statuetta l’ha vinta per la sceneggiatura non originale di Fuga di mezzanotte.