Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi la cerimonia di premiazione – La diretta

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 oggi è il giorno delle premiazioni. Al Lido cala il sipario sull’edizione numero 83 del Festival con la cerimonia in programma stasera dalle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Tra i premi, il più ambito è ovviamente il Leone d’Oro al miglior film che sarà assegnato dalla Giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal.
A condurre la serata, la coppia formata da Greta Scarano e Nicolas Maupas, mentre a Francesca Michielin è affidata l’esibizione canora che aprirà la cerimonia: la performer veneta porterà sul palco “It’s Oh So Quiet” uno dei brani più conosciuti di Björk.
Punti chiave
- Riccardo Scamarcio miglior attore sezione Orizzonti
- Premio Bookciak a "Il fuoco che ti porti dentro" di De Angelis
- Balze e piume per Carole Bouquet
- Arrivati anche Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Barbera
- Riccardo Scamarcio con sceneggiatore e regista de "I figli della scimmia"
- Maggie Gyllenhaal sul tappeto rosso
- Applausi per Yuval Abraham e Rachel Szor
- Shaden Safieddine Tazi fasciata in un abito nero e dal taglio semplice
- Valérie Donzelli e il bacio a Rebecca Elkaim
- L'arrivo di Nicoletta Romanoff
Riccardo Scamarcio è stato premiato come miglior attore nella sezione Orizzonti per il film “I Figli della Scimmia” di Tommaso Landucci (Italia), che ha ricevuto anche il premio per per la migliore sceneggiatura.
‘Il fuoco che ti porti dentro’ di Edoardo De Angelis, dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini vince il premio collaterale Bookciak al miglior film da opera letteraria della 83. Mostra internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il premio, nato nel 2025, è il coronamento delle molteplici attività della filiera Bookciak, diretta da Gabriella Gallozzi, volta a valorizzare la fortunata relazione tra cinema e letteratura, tra i film presenti nella selezione ufficiale della Mostra e delle sezioni autonome Giornate Degli Autori e Settimana Internazionale della Critica. Quest’anno un’attenzione particolare è andata alla narrativa italiana.A premiare il film, scritto a sei mani dallo stesso regista con Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, è stata la giuria composta da Steve Della Casa (critico cinematografico, storica voce di Hollywood Party e Conservatore della Cineteca Nazionale), Camillo De Marco(Critico cinematografico di Cineuropa); Teresa Marchesi (critica cinematografica di Domani); Flavio Natalia (direttore di Sala Grande) e Barbara Sorrentini (Radio popolare).
‘Il fuoco che ti porti dentro’ vince il premio Bookciak al miglior film da opera letteraria vince “per il suo originale adattamento che, grazie al lavoro sulla sceneggiatura dello stesso regista, di Ilaria Macchia e di Francesco Piccolo, può allontanarsi dalla pagina scritta, restando però fedele alla potenza dei suoi personaggi e della storia. Concentrando in questo Natale a casa Franchini l’intera azione, il film trasmette potenziati il nero e il grottesco del racconto. Regalando al cinema la figura memorabile di questa madre-flagello, illuminata da una magnifica e debordante Vanessa Scalera”.Al termine della consegna del premio, la premiazione della XV edizione di Bookciak, Azione!, evento di chiusura delle Giornate degli Autori, al Lido di Venezia con l’adesione del Sindacato Giornalisti Cinematografici (Sngci).
Carole Bouquet stupisce con un vestito a balze impreziosito da piume. L’attrice francese ha raccolto i capelli in uno chignon, dando il massimo della visibilità ai due maxi orecchini in filigrana.
Sorriso a 32 denti per Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Barbera, rispettivamente Presidente della Biennale e Direttore artistico della Mostra.
Tra i volti nostrani di questo red carpet c’è Riccardo Scamarcio, a Venezia con “I Figli della Scimmia”. Con lui prima della cerimonia di premiazione anche lo sceneggiatore Damiano Femfert e il regista Tommaso Landucci.
La presidente della Giuria, Maggie Gyllenhaal, radiosa in un abito nero con maniche lunghe e azzurre.
Yuval Abraham e Rachel Szor, registi del tanto discusso NAZA, sfilano sul red carpet puntando su un look minimal fatto di maglietta e pantaloni scuri. Il loro documentario ha ottenuto la standing ovation più lunga della storia della Mostra del Cinema di Venezia: oltre 25 minuti. Tanto il consenso registrato dal loro film, che ha raccolto testimonianze di come i soldati israeliani uccidono la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.
La regista Shaden Safieddine Tazi, che a Venezia ha portato il documentario “Quelques instants de bonheur” nella categoria Orizzonti.
Valérie Donzelli, presidente della giuria della sezione Orizzonti, schiocca un bacio sulla guancia all’attrice Rebecca Elkaim.
Anche l’attrice Nicoletta Romanoff prenderà parte alla cerimonia di questa sera. Per lei, un abito rosa antico che le evidenzia il punto vita.
L’attrice Barbara Ronchi, che fa parte della Giuria Orizzonti, per la serata finale ha deciso di optare per un abito lungo e nero che le tiene scoperte spalle e schiena. Due i segni distintivi della mise: lo scollo alto e a gioiello e i tagli sul punto vita, evidenziati da gemme color verde acido come quelle sul collo.
Capelli raccolti e un lungo abito nero con spacco per Francesca Michielin, che aprirà la cerimonia di premiazione cantando “It’s Oh So Quiet” di Björk.
Al Lido di Venezia è iniziato da pochi minuti l’ultimo red carpet di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema. Molto fotografati i due presentatori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas.