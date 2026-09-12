Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi la cerimonia di premiazione – La diretta

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 oggi è il giorno delle premiazioni. Al Lido cala il sipario sull’edizione numero 83 del Festival con la cerimonia in programma stasera dalle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Tra i premi, il più ambito è ovviamente il Leone d’Oro al miglior film che sarà assegnato dalla Giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal.

A condurre la serata, la coppia formata da Greta Scarano e Nicolas Maupas, mentre a Francesca Michielin è affidata l’esibizione canora che aprirà la cerimonia: la performer veneta porterà sul palco “It’s Oh So Quiet” uno dei brani più conosciuti di Björk.