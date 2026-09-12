Mostra del Cinema di Venezia 2026, Leone d’Oro a “Woman Unknown” della regista May el-Toukhy

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 il Leone d’oro va a “Woman Unknown“, film firmato dalla regista May al-Toukhy. La storia è ambientata nell’immediato dopoguerra e racconta di Marie (interpretata da Mathilde Arce, che ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice). La ragazza sta per sposare Christian, il ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Per lei, il matrimonio significa diventare la signora della casa. Ma c’è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi: durante la guerra ha avuto una relazione con un soldato tedesco. Ora, nell’anarchia del dopoguerra, quel passato torna a presentarle il conto. E Marie è pronta a tutto pur di difendere la vita che si è conquistata.