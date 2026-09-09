Mostra del Cinema di Venezia, Khrzhanovsky: "Spero che l'Ucraina vinca la guerra"

“Credo che l’Ucraina sopravviverà, rimarrà forte e probabilmente, in questa o in altra forma, trionferà grazie alla propria indipendenza e alla bellezza del futuro. Ciò che posso augurare è la pace e il successo al governo ucraino, affinché riesca, nel miglior modo possibile, a salvare il Paese e a vincere questa guerra. Lo ha dichiarato Ilya Khrzhanovsky, regista dissidente russo con cittadinanza tedesca, britannica e israeliana, che alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato il suo film ‘Dau‘, in concorso al Festival.