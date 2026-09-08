Venezia 83, l'attrice bengalese Azmeri Haque Badhon aggredita da connazionali

L’attrice bengalese Azmeri Haque Badhon, arrivata in Italia per presentare il film ‘The Difficult Bride’ alla Mostra del Cinema di Venezia, ha denunciato sui suoi profili social di essere stata aggredita da un gruppo di connazionali lunedì sera. L’attrice, visibilmente scossa, ha pubblicato su Facebook una serie di video dell’aggressione mentre era in compagnia del fratello e della sua famiglia. Secondo l’attrice, da sempre in prima linea per i diritti delle donne, l’aggressione sarebbe legata al sostegno da lei manifestato alle proteste studentesche di due anni fa in Bangladesh che hanno poi portato alle dimissioni della premier Sheikh Hasina.

“Esprimo la mia piena solidarietà ad Azmeri Haque Badhon. Episodi come questo sono intollerabili, e nessuna forma di intimidazione e violenza può trovare spazio nella città che in questi giorni ospita il cinema del mondo e celebra la libertà di espressione artistica. Venezia, e tutta l’Italia, sono e resteranno luoghi dove una donna deve essere libera di poter vivere senza temere di essere aggredita per il suo stile di vita e per il suo impegno sociale”, ha dichiarato in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.