Mostra Cinema Venezia 2026, Alicia Vikander e Michael Fassbender: il bacio sul red carpet

Momento romantico domenica sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tra Alicia Vikander e Michael Fassbender. I due, sposati dal 2017, hanno regalato a fotografi e fan un bacio a favore di telecamere e obiettivi. L’attrice svedese ha sfilato sul tappeto rosso con il cast di ‘The Echo Chamber’, il film in concorso di Andrea Pallaoro, tratto dall’ultima sceneggiatura scritta prima di morire da Bernardo Bertolucci, nel quale Vikander recita con Susan Sarandon e Luca Marinelli. L’attore tedesco Fassbender ha accompagnato la moglie al Lido.