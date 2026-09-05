Mostra Cinema Venezia 2026, Nanni Moretti: “Basta fare lo stesso film, ora una storia d’amore potente”

Nanni Moretti arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 con un nuovo film: “Succederà questa notte”. Pellicola che coincide con il ritorno al Lido del regista romano 37 anni dopo l’ultima volta con “Palombella Rossa” (1989). “Anni fa nelle interviste avevo coniato una frase un po’ scema: ‘Vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello’. Ecco, con il passare del tempo mi sono detto che non voglio fare sempre lo stesso film. Quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Pontremoli, abbiamo immaginato una storia d’amore piuttosto potente“, ha detto in conferenza stampa.

Louis Garrel, Nanni Moretti e Jasmine Trinca, Venezia, 5 settembre 2026 (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)