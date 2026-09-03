Mostra Cinema Venezia 2026, le sorelle Rooney e Kate Mara al Lido: Le foto

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 sono sbarcate oggi, 3 settembre 2026, le sorelle Rooney e Kate Mara. Le due attrici, nel cast di ‘Bucjing Fastard’, hanno posato per il photocall del film di Werner Herzog, in concorso all’83esima edizione del Festival. Rooney e Kate Mara interpretano due sorelle che parlano all’unisono: proprio a Venezia è in programma oggi la prima mondiale del film.