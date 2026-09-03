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giovedì 3 settembre 2026

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Mostra Cinema Venezia 2026, le sorelle Rooney e Kate Mara al Lido: Le foto

Mostra Cinema Venezia 2026, le sorelle Rooney e Kate Mara al Lido: Le foto
Rooney e Kate Mara al Photocall di “Bucking Fastard” all’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
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Rooney e Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Rooney e Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Rooney e Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Rooney e Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Rooney Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Kate Mara al Photocall di "Bucking Fastard" all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 sono sbarcate oggi, 3 settembre 2026, le sorelle Rooney e Kate Mara. Le due attrici, nel cast di ‘Bucjing Fastard’, hanno posato per il photocall del film di Werner Herzog, in concorso all’83esima edizione del Festival. Rooney e Kate Mara interpretano due sorelle che parlano all’unisono: proprio a Venezia è in programma oggi la prima mondiale del film.

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