Mostra Cinema Venezia 2026, oggi la giornata inaugurale – La diretta

La kermesse è arrivata alla sua 83esima edizione. A George Clooney il Leone d’oro alla Carriera

Prima giornata alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, che quest’anno arriva alla sua 83esima edizione. Da oggi al 12 settembre, la Laguna avrà gli occhi del mondo addosso per la presenza di star internazionali e per la proiezione di decine di film. Tra i momenti più attesi di queste prime 24 ore ci sarà la premiazione di George Clooney, che riceverà il Leone d’oro alla Carriera.

Ieri, come da tradizione, il bagno nelle acque per la conduttrice di turno: a presentare sarà l’attrice Greta Scarano (qui le foto). Con lei, il collega Nicolas Maupas.