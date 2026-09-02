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mercoledì 2 settembre 2026

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Mostra Cinema Venezia 2026, Greta Scarano col ventaglio anguria pro Palestina

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Greta Scarano ha inaugurato il suo ruolo di conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia 2026 con il tradizionale bagno in Laguna. L’attrice e regista è arrivata scalza sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior, chiedendo ai fotografi di seguirla in acqua. A catturare l’attenzione è stato soprattutto il maxi ventaglio a forma di fetta d’anguria portato con sé. L’accessorio, oltre a proteggerla dal caldo, aveva un preciso significato simbolico e politico. I colori dell’anguria, rosso, verde, bianco e nero, richiamano infatti quelli della bandiera palestinese. L’anguria è diventata così un simbolo del sostegno alla Palestina, anche in risposta alla censura della sua bandiera sui social. Scarano, firmataria dell’appello Venice4Palestine, ha ribadito la necessità di dare spazio anche nei festival al tema della guerra a Gaza.