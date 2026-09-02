La giuria dell’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tutto pronto per le prime proiezioni. Fino al prossimo 12 settembre, la Laguna ospiterà ospiti internazionali e appassionati del grande schermo. Nel corso della conferenza stampa inaugurale di questa 83esima edizione, che stasera si aprirà con il Leone d’oro alla Carriera per George Clooney, è stata presentata la Giuria che si occuperà di valutare i film in concorso. A presiedere sarà Maggie Gyllenhaal; con lei anche Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat, Kaouther Ben Hania, Johnnie To, Daniel Blumberg e Francesco Casetti.