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mercoledì 2 settembre 2026

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La giuria dell’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

La giuria dell’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia
La presidente Maggie Gyllenhaal e Alberto Barbera al photocall della giuria dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia(foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Redazione
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Daniele Vicari al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
Daniele Vicari e Alberto Barbera al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
Daniele Vicari e Alberto Barbera al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
Alberto Barbera al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
Alberto Barbera al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
Carolina Cavalli al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
I membri della giuria Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat, Kaouther Ben Hania, la presidente Maggie Gyllenhaal, Johnnie To, Daniel Blumberg and Francesco Casetti al Photocall dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal al Photocall dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal al Photocall dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
La presidente Maggie Gyllenhaal e Alberto Barbera al photocall della giuria dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia(foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)
La presidente della giuria Maggie Gyllenhaal (c) con i membri della giuria Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat, Kaouther Ben Hania, Johnnie To, Daniel Blumberg e Francesco Casetti al Photocall della giuria dell'83° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (foto di Gian Mattia D'Alberto/Lapresse)

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tutto pronto per le prime proiezioni. Fino al prossimo 12 settembre, la Laguna ospiterà ospiti internazionali e appassionati del grande schermo. Nel corso della conferenza stampa inaugurale di questa 83esima edizione, che stasera si aprirà con il Leone d’oro alla Carriera per George Clooney, è stata presentata la Giuria che si occuperà di valutare i film in concorso. A presiedere sarà Maggie Gyllenhaal; con lei anche Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat, Kaouther Ben Hania, Johnnie To, Daniel Blumberg e Francesco Casetti.

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