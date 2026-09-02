Clooney a Venezia: "Gli Stati Uniti? Guidati dalle persone meno qualificate"

“Sono sempre molto ottimista, ma credo siamo in una situazione poco fortunata. Ma penso anche che supereremo tutto questo, ho visto gli Usa nel ’68 quando la capitale era circondata da militari armati. Siamo in una situazione in cui un paese in cui le persone meno capaci lo guidano, a novembre ci sono le elezioni e se tutto va bene torneremo ad una situazione di normalità”. Lo ha detto George Clooney nel corso di una conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove questa sera viene premiato con il Leone d’Oro alla carriera. “Credo che riemergeremo migliori”, ha aggiunto. “La mia storia d’amore con Venezia dura da 30 nani, mi sono anche sposato qui. È stato quello il momento più bello, sarei nei guai se non lo dicessi. Ma è una città romantica e di speranza, come questo festival”, ha aggiunto l’attore.