Muore l’attore Tim Curry, fu il protagonista di ‘The Rocky Horror Picture Show’

Aveva 80 anni: si è spento nella sua casa di Los Angeles

Il mondo del cinema piange Tim Curry. L’attore britannico è morto a 80 anni nella sua casa a Los Angeles. Secondo quanto riporta il sito specializzato Tmz, soffriva di gravi problemi di salute da oltre un decennio. Il suo manager ha confermato il decesso alla Cbs. Curry sfondò prima a teatro e poi al cinema con la sua magistrale interpretazione di Frank-N-Furter, il protagonista di ‘The Rocky Horror Picture Show‘, un trasgressivo padrone di casa di un castello in cui finiscono per caso una coppia di sposini, di cui vestì i panni prima nel musical di Richard O’Brien a teatro e poi nella versione cinematografica diretta da Jim Sharman nel 1975. Per Stephen King interpretò nel 1990 il pagliaccio assassino Pennywise nella miniserie tv ‘It’. Recitò in tantissimi altri film tra i quali ‘Signori, il delitto è servito’, ‘Caccia a Ottobre Rosso’, ‘I tre moschettieri’ e ‘Legend’.