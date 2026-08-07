Mostra Cinema Venezia 2026, il calendario ufficiale e completo dell’83a edizione

Pubblicato il calendario ufficiale e completo delle proiezioni pubbliche della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Si parte con il Leone d’oro a George Clooney e si chiuderà con ‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi.
Il programma completo della Mostra del Cinema di Venezia 2026
Martedì 1 settembre si terrà la cerimonia di pre-apertura della Mostra con la proiezione di ‘Col cuore in gola’ di Tinto Brass (fuori concorso). Ma l’apertura ufficiale si avrà il giorno dopo: alle 16 in Sala Darsena occhi puntati su ‘La ragazza con la Leica’ di Alina Marazzi, con Emilia Schule, Aaron Altaras, Luna Wedler, Lucas Englander, Thomas Schubert. Alle 19 in Sala Grande, dopo la cerimonia di premiazione per Clooney, verrà proiettato il film di apertura ufficiale della Mostra, ‘Ink’ di Danny Boyle con Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy.
Le giornate successive, a partire dal 3 settembre, ospiteranno in concorso le opere di registi come Werner Herzog con ‘Bucking Fastard’ (racconta la storia di due sorelle inseparbili) e Martin McDonagh con ‘Wild Horse Nine’ (attesissimo ritorno del regista irlandese con un cast che promette scintille sul red carpet del Lido, da John Malkovich a Sam Rockwell e Steve Buscemi, Tom Waits). Spazio anche per ‘Look Back’ del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda che presenta la sua nuova e toccante opera intimista. Prevista nella stessa giornata anche un’ampia selezione di cortometraggi della sezione Orizzonti.
Questi i momenti chiave e i film più attesi distribuiti durante i restanti giorni della Mostra:
- venerdì 4 settembre è una giornata caratterizzata da una forte impronta pop-rock ed eventi musicali con ‘Oasis Reunion Doc’ Proiezione speciale del documentario sulla storica reunion della band inglese. Noel e Liam Gallagher sono attesi al Lido. In concorso ‘Company’, il dramma firmato dall’attore e regista Casey Affleck.
- Il primo weekend della mostra sarà caratterizzato dal grande cinema d’autore di casa nostra. Nanni Moretti torna il 5 settembre in concorso ufficiale a Venezia dopo ben 37 anni di assenza con ‘Succederà questa notte’. In programma anche ‘Il fuoco che ti porti dentro’ diretto da Edoardo De Angelis, un dramma viscerale che punta ai premi principali.
- Domenica 6 settembre è dedicata a linguaggi visivi complessi e sperimentazioni tecnologiche con ‘Be Brave’, proiezione dell’innovativo film su Renzo Rosso, realizzato quasi interamente tramite l’uso di Intelligenze Artificiali, e ‘Bucking Fastard’ del leggendario regista tedesco Werner Herzog che porta al Lido il suo ultimo, folle lungometraggio in concorso.
- La seconda settimana si apre lunedì 7 settembre sotto il segno del grande divismo americano. Verrà proiettato ‘Primetime’ del regista Lance Oppenheim che presenta un thriller mozzafiato con protagonista Robert Pattinson, attesissimo dai fan sul red carpet, e ‘Un bon petit soldat’, dell maestro francese Stéphane Brizé che in concorso porta una tesa e cruda critica sociale.
- Martedì 8 settembre previsto un evento pomeridiano dedicato a uno dei registi italiani più amati all’estero. Verrà consegnato a Luca Guadagnino il prestigioso premio ‘Cartier Glory to the Filmmaker Award’ alle 15 in Sala Casinò. Per le proiezioni fuori concorso ‘Joie de vivre’, mastodontica opera-documentario di ben 7 ore che Guadagnino dedica al regista Bernardo Bertolucci.
- Mercoledì 9 settembre Venezia celebra l’estetica e la narrazione del grande cinema asiatico. In cartellone ‘Possible Love’ del regista sudcoreano Lee Chang-dong che rompe il suo lungo silenzio cinematografico con una pellicola in concorso. In programma anche documentario di Wim Wenders, ultimo lavoro del regista tedesco, incentrato sulla figura dell’architetto svizzero Peter Zumthor.
- Giovedì 10 settembre spazio ai thriller psicologici con scoperte autoriali. In sala ‘The Echo Chamber’ del regista italiano Andrea Pallaoro che presenta il suo nuovo, enigmatico film drammatico internazionale. Per la sessione Orizzonti giornata di proiezioni non-stop dedicate ai giovani talenti e alle tendenze estetiche più innovative del cinema mondiale.
- Venerdì 11 settembre gli ultimi film in concorso con le giurie guidate dalla Presidente Maggie Gyllenhaal che si riuniscono per decidere i premiati. In cartellone ‘L’Estranea’ del regista horror italiano Paolo Strippoli chiude la selezione dei film in corsa per il Leone d’Oro.
- Sabato 12 settembre il gran finale e i vincitori. La kermesse si chiude con la celebrazione dei migliori talenti dell’edizione con l’annuncio ufficiale del Leone d’Oro e della Coppa Volpi. Il film di Chiusura è la commedia italiana ‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi, in anteprima mondiale che fa calare il sipario sulla Mostra.