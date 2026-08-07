Home > Spettacoli > Cinema > Mostra Cinema Venezia 2026, il calendario ufficiale e completo dell’83a edizione

Pubblicato il calendario ufficiale e completo delle proiezioni pubbliche della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Si parte con il Leone d’oro a George Clooney e si chiuderà con ‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi.

Il programma completo della Mostra del Cinema di Venezia 2026

Martedì 1 settembre si terrà la cerimonia di pre-apertura della Mostra con la proiezione di ‘Col cuore in gola’ di Tinto Brass (fuori concorso). Ma l’apertura ufficiale si avrà il giorno dopo: alle 16 in Sala Darsena occhi puntati su ‘La ragazza con la Leica’ di Alina Marazzi, con Emilia Schule, Aaron Altaras, Luna Wedler, Lucas Englander, Thomas Schubert. Alle 19 in Sala Grande, dopo la cerimonia di premiazione per Clooney, verrà proiettato il film di apertura ufficiale della Mostra, ‘Ink’ di Danny Boyle con Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy.

Le giornate successive, a partire dal 3 settembre, ospiteranno in concorso le opere di registi come Werner Herzog con ‘Bucking Fastard’ (racconta la storia di due sorelle inseparbili) e Martin McDonagh con ‘Wild Horse Nine’ (attesissimo ritorno del regista irlandese con un cast che promette scintille sul red carpet del Lido, da John Malkovich a Sam Rockwell e Steve Buscemi, Tom Waits). Spazio anche per ‘Look Back’ del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda che presenta la sua nuova e toccante opera intimista. Prevista nella stessa giornata anche un’ampia selezione di cortometraggi della sezione Orizzonti.

Questi i momenti chiave e i film più attesi distribuiti durante i restanti giorni della Mostra: