Home > Spettacoli > Cinema > Vincent Pastore, morto l’attore interprete di gangster e duri: era ‘Big Pussy’ nei Soprano

È stato trovato senza vita nella sua casa di New York, aveva 80 anni

È morto Vincent Pastore, attore di lungo corso noto per aver interpretato gangster e duri, e in particolare per il ruolo di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nella serie “I Soprano”. Aveva 80 anni. Bob McGowan, suo manager dai tempi de “I Soprano”, ha riferito all’Associated Press di aver appreso la notizia della morte sabato da un altro cliente e attore della serie, Vincent Curatola.

Ha spiegato che Pastore è stato trovato nella sua casa di City Island, a New York, dopo che non si avevano più sue notizie da alcuni giorni. McGowan ha raccontato di aver cercato di contattare Pastore per una possibile proposta di lavoro. “Era il cliente più leale, faceva sempre beneficenza”, ha detto McGowan, “ed era il tipo di persona pronta ad aiutare chiunque: una rarità nel mio ambiente”.

Robert Attermann ha rappresentato Pastore per oltre trent’anni, anche prima del suo impegno ne “I Soprano”. Sebbene Pastore verrà ricordato soprattutto come “Big Pussy”, è stato molto altro, ha sottolineato Attermann in un’email all’AP.

“Vinny era una delle persone più gentili e generose che abbia mai conosciuto”, ha affermato Attermann. “Trattava tutti con calore e rispetto, senza mai negarsi a un fan che chiedesse una foto o un autografo. Apprezzava sinceramente le persone che lo sostenevano e faceva sempre in modo che si sentissero apprezzate a loro volta”.