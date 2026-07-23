Mostra del Cinema di Venezia 2026: Amelio e Martone gli italiani fuori concorso, Moretti in concorso

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tra i protagonisti fuori concorso ‘Nessun Dolore’ di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea e ‘Scherzetto’ di Mario Martone, dal romanzo di Domenico Starnone, con Toni Servillo, nella sezione Venice Open alla 83esima Mostra del cinema di Venezia. Il direttore artistico Alberto Barbera ha illustrato oggi la nuova edizione della Mostra, in programma dal 2 al 12 settembre

I film in concorso: c’è Nanni Moretti

‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti è tra i film italiani in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia. Lo ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera. Ci sarà anche ‘L’estranea’ di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, ‘Ritorno a Buenos Aires’ di Marco Bechis e ‘Il fuoco che ti porti dentro’ di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera.

Casey Affleck, Herzog, Oppenheim e Zeller in concorso

‘Bunker’ di Florian Zeller con Penelope Cruz e Javier Badem, ‘Primetime’ di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, “Company’ di Casey Affleck con Nick Nolte, ‘Wild Horse Nine’ di Martin McDonagh con Sam Rockwell, ‘Bucking Fastard’ di Werner Herzog con le sorelle Kate e Rooney Mara, ‘Look Back’ di Hirokazu Kore-eda, ‘Mr. Nelson, Did You Kill People?’ di Shinya Tsukamoto sono alcuni tra i film in concorso all’83esima Mostra del Cinema di Venezia.

Foglietta e Gabbriellini tra i 4 film italiani in concorso Orizzonti

‘Una storia’ di Anna Foglietta, ‘La città dei vivi’ di Edoardo Gabbriellini, ‘La ragazza con la Leica’ di Alina Marazzi (che è il film d’apertura della sezione) e ‘I figli della scimmia’ di Tommaso Landucci: questi sono i quattro i film italiani in Concorso nella sezione ‘Orizzonti’ all’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

‘Peccato’ con Emanuela Fanelli unica serie dell’edizione

L’unica serie presente all’83esima edizione della Mostra del Cinema è ‘Peccato’, di Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli, che firma anche la sceneggiatura. Verrà presentata in anteprima nella sezione ‘Venezia Open – Fuori Concorso’. Sei episodi di 55′ l’uno. E’ un mockumentary comedy ambientato in un futuro prossimo. Il cast è ricchissimo, accanto a Fanelli compaiono Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi. ‘Peccato’ è prodotta da Be Water Film, in collaborazione con HBO Max e con Rai Cinema, ed è diretta da Valerio Vestoso.

Barbera: “Corto su Marilyn con Leone d’Oro Burstyn”

“Tra i fuori concorso ci sono anche tre cortometraggi assolutamente straordinari. Si comincia con il messaggio della nostra presidente di giuria di quest’anno Maggie Gyllenhaal, si chiama ‘Flesh Impact’. Come sapete quest’anno si celebra anche il centenario della nascita di Marilyn Monroe e questo è un documentario che Maggie ha dedicato a Marilyn Monroe è interpretato da Ellen Burstyn e Dakota Johnson che entrambe interpretano ovviamente in maniera diversa e anche un po’ immaginaria il mito di Marilyn. È già stato annunciato che il Leone d’Oro alla carriera verrà dato a Ellen Burstyn e lo faremo proprio prima della proiezione di ‘Flesh Impact’”. Lo ha detto Alberto Barbera.

Russell Crowe si confessa con il doc ‘What love builds’

Russell Crowe protagonista all’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il documentario da lui diretto ‘What Love Builds’. Sarà presentato nella sezione ‘Venezia Open – Fuori Concorso’. Ad annunciarlo il direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione del programma. “E’ un film musicale, intervallato da una lunga confessione autobiografica di Russell Crowe che ripercorre i suoi esordi, la sua carriera da attore ma sopratutto quella da musicista. Il film è dedicato al posto previlegiato che la musica occupa nella sua esistenza”, spiega Barbera.

Barbera: “Proiezione su Oasis, fratelli Gallagher verranno al Lido”

I fratelli Liam e Noel Gallagher saranno ospiti al Lido di Venezia per la proiezione di ‘Oasis don’t look back in anger’ di Dyla Southern e Will Lovelace. Lo annuncia Alberto Barbera. “E’ lo straordinario documentario che segue l’imprevista riconciliazione dei due fratelli Gallagher che per 12 anni non si sono più parlati, che hanno sciolto una delle band rock inglesi più famose dell’epoca e che dopo tutti questi anni si ritrovano e incominciano a fare le prove per un tour mondiale che ha avuto un enorme successo. Il film segue tutto questo, segue la riconciliazione, le prove e il tour e l’impatto che questo tour ha sui fan degli Oasis che incredibilmente trovano i loro idoli, i loro beniamini, a riproporre le stesse canzoni con le quali si erano appassionati una dozzine di anni prima. I fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia”, annuncia Barbera.