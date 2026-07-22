Odissea di nuovo nel mirino di Musk, la sfida a Nolan: “Lo faremo con l’AI”

Il boom al botteghino di ‘Odissea’ di Christopher Nolan non ferma la polemica di Elon Musk contro il kolossal. Dopo aver criticato le scelte di casting, in particolare quella di far interpretare Elena di Troia da un’attrice nera come Lupita Nyong’o, il patron di Tesla ha lanciato la sua personale sfida al regista londinese, annunciando la realizzazione di un film sul poema omerico con l’intelligenza artificiale. “Entro la fine dell’anno Grok (il sistema AI di X, ndr) realizzerà un lungometraggio dell’Odissea storicamente accurato e fedele all’opera di Omero”, ha scritto il magnate sui social, condividendo una clip a tema di pochi minuti postata da un utente e creata proprio con Grok.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

La “guerra culturale” contro il kolossal

La vicenda – ricorda Hollywood Reporter – si inserisce nel contesto di una vera e propria ‘guerra culturale’ contro il kolossal che vede protagonisti i fan di Musk, iniziata quando il nome di Nyong’o per il ruolo di Elena aveva iniziato a circolare. Nolan e Hollywood sono stati accusati, fra le altre cose, di seguire l’agenda ‘woke’ e Musk ha cavalcato l’onda, ad esempio sostenendo sui social il post del giornalista di destra Matt Walsh, che aveva scritto: “Ci viene detto che non dovremmo obiettare al fatto che Elena di Troia venga rappresentata come una donna nera. Eppure, se una grande casa di produzione hollywoodiana realizzasse un film ambientato in Africa e scegliesse un’attrice bianca per interpretare ‘la donna più bella d’Africa’, quelle stesse persone si scatenerebbero letteralmente in rivolte per le strade. Sappiamo tutti che è così”. Presa di posizione apprezzata da Musk, che aveva commentato così: “Assolutamente vero. Che ipocrisia a Hollywood”.

Nolan: “Critiche irrilevanti prima di aver visto il film”

Non solo: a fronte dei rumors secondo cui l’attore transgender Elliot Page avrebbe potuto interpretare Achille, poi rivelatisi una fake news, Musk aveva tuonato: “È una delle cose più stupide e perverse che abbia mai sentito”. Nolan, da parte sua, ha definito “irrilevanti” le critiche sull’accuratezza storica. “Fa parte del gioco – aveva affermato – le discussioni prima che un film venga visto sono sempre irrilevanti, perché nessuno di coloro che partecipa a questi dibattiti sa ancora di cosa parli realmente il film”.

Il debutto al botteghino meglio di Oppenheimer

Polemiche che, tra l’altro, non stanno minimamente scalfendo l’andamento del film di Nolan, vero e proprio fenomeno al botteghino. Basti pensare che solo in nord America, il kolossal ha sinora incassato 124,5 milioni di dollari, venendo in proiettato in 3mila e 900 sale. Altri 139,6 milioni di dollari li ha incassati all’estero, registrando un debutto persino migliore di Oppenheimer e segnando il miglior incasso al botteghino per il regista dal 2012, anno di uscita di ‘Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno’. Con un budget di produzione di 250 milioni di dollari, è tra i film vietati ai minori più costosi mai realizzati. La Universal sta investendo circa 125 milioni di dollari nella sua promozione. Inoltre, le recensioni (per il 95% positive su Rotten Tomatoes) sono tra le migliori della carriera di Nolan. Il pubblico gli ha assegnato un punteggio ‘A’ su CinemaScore.