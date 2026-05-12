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martedì 12 maggio 2026

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Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo "Frodo"

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Grande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal protagonista della saga di Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, interpete di Frodo Baggins. Jackson, che proprio a Cannes presentò 25 anni fa le prime immagini della saga da 17 Oscar, ha ringraziato il festival ricordando quei momenti come “fondamentali” per la sua carriera. “Cannes per me è legato a bellissimi ricordi”, ha dichiarato il regista tra gli applausi del pubblico. Dopo il successo del documentario Get Back, il regista è ora impegnato nella produzione di ‘The Hunt for Gollum‘, nuovo progetto tratto dalle opere di J. R. R. Tolkien, diretto da Andy Serkis.