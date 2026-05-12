Cannes 2026, Chopard svela la nuova Palma d'Oro

In occasione del Festival di Cannes 2026, che durerà fino al 23 maggio, la maison Chopard ha presentato la nuova Palma d’Oro, il premio simbolo della manifestazione cinematografica francese. Dal 1998 gli atelier di Alta Gioielleria della casa svizzera ridisegnano e realizzano a mano il celebre trofeo utilizzando oro etico. Durante la presentazione, sono stati mostrati anche alcuni pezzi della nuova collezione ‘Miracles’, destinata al red carpet di Cannes. Tra le creazioni più spettacolari, una collana con zaffiro blu da 88 carati, una spilla a forma di fenice con smeraldi e zaffiri multicolori e una spilla a forma di carpa ricoperta di diamanti e zaffiri.