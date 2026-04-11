Il cinema saluta John Nolan: l’attore aveva 87 anni

John Nolan, attore noto soprattutto per i suoi ruoli in “Batman” e “Person of Interest“, è deceduto all’età di 87 anni. Lo riporta il quotidiano locale britannico Stratford-Upon-Avon Herald. Zio di Jonathan e Christopher Nolan, nella sua carriera, fra gli altri ruoli, ha interpretato quello di Douglas Fredericks, membro del consiglio di amministrazione della Wayne Enterprises in “Batman Begins” del 2005 e in “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” del 2012, con Christian Bale.

Nolan ha collaborato frequentemente con i suoi nipoti, recitando nel thriller poliziesco di Christopher “Following” nel 1998 e nel suo acclamato film di guerra “Dunkirk” nel 2017. Ha anche interpretato l’ex agente dell’MI6 John Greer nella seconda stagione di “Person of Interest” nel 2013 e ha continuato a lavorare dietro la macchina da presa in oltre una ventina di episodi.

Tra gli altri ruoli degni di nota figurano quello del protagonista nella miniserie della BBC del 1970 “Daniel Deronda”, lo scienziato Geoff Hardcastle nelle prime due stagioni di “Doomwatch” della BBC tra il 1970 e il 1971, e Nick Faunt nel 1973 nella miniserie di ITV “Shabby Tiger“. La sua ultima apparizione risale a un episodio del 2024 di “Dune: Prophecy“. Fu anche una figura di spicco nel panorama teatrale. Lascia la moglie, l’attrice Kim Hartman , i figli Miranda e Tom e due nipoti.