Mario Adorf, morto a 95 anni l’attore che lavorò con Risi e Argento

È morto a 95 anni Mario Adorf, uno degli attori simbolo del cinema svizzero che aveva lavorato anche con registi italiani, da Dino Risi (‘Operazione San Gennaro’ al fianco di Nino Manfredi), a Dario Argento (‘L’uccello dalle piume di cristallo’), sino a Luigi Comencini (‘Le avventure di Pinocchio’).

Il decesso, confermato alla Bild dal suo manager Michael Stark, è avvenuto nella sua casa parigina. Adorf, malato da qualche tempo, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla moglie Monique che gli è stata accanto sino alla fine. Nella sua carriera ha lavorato anche con attori del calibro di Sean Connery e Claudia Cardinale. Dagli anni Ottanta si era avvicinato alla tv, comparendo in serie di successo come ‘La piovra 4’, ‘Marco Polo’, ‘Fantaghirò’, ‘Il ritorno del piccolo Lord’ e in numerose produzioni tedesche, spesso inedite in Italia.

L’omaggio di RaiMovie con ‘Milano calibro 9’

Per rendere omaggio a Mario Adorf, Rai Movie propone il cult poliziottesco ‘Milano calibro 9’, nella versione integrale restaurata dalla Cineteca Nazionale, in onda oggi, giovedì 9 aprile alle 19.20. Diretto da Fernando Di Leo, il film del 1972, che si ispira alle atmosfere e ai personaggi dei romanzi di Giorgio Scerbanenco, racconta la malavita milanese e dipinge un contesto sociale del Bel Paese di quegli anni. ‘Milano calibro 9’, in cui Adorf veste i panni dello spietato Rocco Musco, resta un punto di riferimento del genere ‘poliziottesco’. Accanto a questo titolo, la carriera dell’attore si intreccia con opere fondamentali come ‘Il conformista’ (1970) di Bernardo Bertolucci, ‘La grande abbuffata’ (1973) di Marco Ferreri, ‘Nosferatu, il principe della notte’ (1979) di Werner Herzog, ‘La ragazza con la valigia’ (1961) di Valerio Zurlini, ‘La visita’ (1963) e ‘Io la conoscevo bene’ (1965) di Antonio Pietrangeli e molte altre ancora, delineando un percorso artistico eclettico e internazionale. Con una presenza scenica imponente e una voce inconfondibile, Adorf ha attraversato il cinema di genere e non solo, lasciando un segno indelebile. Rai Movie lo ricorda con un’opera simbolo, capace di restituire tutta la forza del suo talento.

Nel cast di ‘Milano calibro 9’ anche Gastone Moschin, Barbara Bouchet, Philippe Leroy.