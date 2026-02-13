Franco Nero, stella sulla Walk of Fame per l’attore italiano

Franco Nero è stato premiato a Los Angeles con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia si è tenuta in California nel corso dell’11esima edizione del festival ‘Filming Italy’ e il riconoscimento all’attore italiano, il cui nome ora resterà impresso accanto a quello di altre star del cinema mondiale, è stato annunciato da Ana Martinez, responsabile della Walk of Fame.

“La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di rendere omaggio a Franco Nero, che con la sua straordinaria opera e la sua influenza duratura sul cinema internazionale merita davvero questo riconoscimento” ha affermato. “La sua stella sulla Hollywood Walk of Fame celebra una carriera che ha ispirato il pubblico di tutte le generazioni e di tutto il mondo“.

Franco Nero: vita e carriera di una star

Tra gli attori italiani più apprezzati a livello internazionale, Franco Nero, il cui vero nome è Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, ha esordito nel genere degli spaghetti western con Django nel 1996. Nel 2012 il film ha ispirato Django unchained di Quentin Tarantino, che ha voluto nel cast proprio Nero per un breve cameo.

Tra le altre sue memorabili interpretazioni, lo si ricorda nel ruolo di Abele nel kolossal La Bibbia del 1966 e nei panni del generale Ramon Esperanza nell’action movie 58 minuti per morire – Die Harder del 1990.