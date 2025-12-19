William Rush: morto a 31 anni l’attore di ‘Waterloo Road’

L’attore di ‘Waterloo Road’, William Rush, è morto all’età di 31 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia.

Rush ha interpretato lo studente Josh Stevenson nella serie tv drammatica della Bbc One, apparendo in 168 episodi tra il 2009 e il 2013. Da bambino, ha recitato anche in ‘Grange Hill’ e ‘Shameless’, e in seguito in ‘Casualty’ e ‘Vera’.

Sua madre, Debbie Rush, anche lei attrice nella soap opera ‘Coronation Street’ dove interpretava Anna Windass, ha annunciato su Instagram la morte del figlio: “Come famiglia, i nostri cuori sono completamente spezzati”, si legge nel post. La causa della sua morte non è stata resa nota. “Il nostro bellissimo bambino William è morto il 17 dicembre – prosegue il post – Non ci sono parole che possano esprimere appieno la profondità della nostra perdita”. La madre ha anche reso omaggio alla decisione del figlio di diventare donatore di organi: “Anche nel momento più buio, William ci ha fatto il dono più prezioso di tutti – ha fatto sapere – Ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore saranno per sempre parte della sua eredità”.

“Chiediamo gentilmente che la nostra privacy venga rispettata mentre affrontiamo questo dolore inimmaginabile – conclude – William sarà sempre amato, ci mancherà sempre e sarà per sempre nei nostri cuori”.