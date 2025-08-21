Sharon Stone: “Ruolo in Basic Instinct mi traumatizzò ma ora sono forte”

Sharon Stone è la protagonista del nuovo numero di Grazia e posa in esclusiva per il magazine alla Reggia di Caserta. In una lunga intervista ha raccontato di come lontano dai riflettori sia anche un’attivista, impegnata in cause riguardanti i diritti delle donne e le disparità di genere dentro e fuori l’industria cinematografica, e un’artista. Sharon Stone ha dichiarato che le esperienze della sua vita hanno influenzato i suoi dipinti e i suoi ruoli, come ad esempio il personaggio di Catherine in ‘Basic Instinct’: “Non puoi interpretare una killer senza scrupoli, se non riesci a capirla. E non puoi capirla, se non comprendi che cosa l’ha resa tale. È stato traumatico per me, ma adesso potrei interpretare tranquillamente un personaggio del genere, poi lasciarmelo alle spalle una volta finita la giornata, perché adesso sono forte, felice, in pace, pulita”.

Nell’intervista emerge come oltre alla diva, ci sia una donna desiderosa di mettersi sempre in ascolto delle emozioni degli altri. Come ha fatto con sua madre: “A lei non piacevo molto. Un giorno, dopo che avevo finito di scrivere il libro, mia mamma è venuta a trovarmi. Ho compreso la violenza che aveva conosciuto nella sua infanzia e anche il motivo della sua gelosia nei miei confronti. Aveva paura. Quel momento mi ha aiutata a vedere dove fosse ferita. Sono stata criticata per la mia empatia verso le persone che hanno vissuto traumi, o che hanno perpetrato abusi sugli altri, ma non mi pento. Io sono una mamma per tutti“. L’attrice è impegnata in un nuovo film, ‘Io sono nessuno 2’, e interpreta un ruolo nella serie tv ‘Euphoria’.

E aggiunge: “Quando una donna è bella, deve fare i conti con il giudizio di chi la reputa stupida, o di quelli che cercano di sminuirla perché in realtà è troppo per loro. Non c’è un uomo che non si senta intimidito da me, nessuno che dica: posso stare accanto a lei, sono grande abbastanza per lei. Ci sono uomini che vogliono solo farti sentire meno di quello che sei“.