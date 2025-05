L'attore a margine della presentazione del film 'A mani nude'

Alessandro Gassmann a margine della presentazione della sua ultima interpretazione nel film ‘A mani nude’ di Mauro Mancini parla della situazione a Gaza: “Al momento non mi sembra ci siano soluzioni. Il massacro della operazione di Gaza è qualcosa che pensavamo fosse scomparso e invece riappare esattamente come fu quello terribile del massacro degli ebrei durante il nazifascismo. La storia sembra non abbia insegnato nulla soprattutto al governo Netanyahu che non è totalmente rappresentativo degli israeliani, però è veramente qualcosa di orribile e disumano”.

“Io mi espongo – aggiunge – parlo, chiedo pace per una popolazione massacrata e punizioni serie per Netanyahu così come per Hamas”.

