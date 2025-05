Il pluripremiato documentarista Eugene Jarecki presenta 'The Six Billion Dollar Man'

Il pluripremiato documentarista Eugene Jarecki afferma che il suo nuovo film “The Six Billion Dollar Man” – dedicato al fondatore di Wikileaks Julian Assange – è fondamentale per puntare i riflettori sulle persone che si oppongono al potere.

Assange ha trascorso anni dietro le sbarre nel Regno Unito, lottando contro l’estradizione negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio, e prima ancora è rimasto rinchiuso per sette anni nell’ambasciata ecuadoriana a Londra. Alla fine, lo scorso giugno, Assange si è dichiarato colpevole di aver ottenuto e pubblicato segreti militari statunitensi in un accordo con i procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che gli ha garantito la libertà.

Il suo film sarà presentato stasera al 78° Festival di Cannes nella sezione Special Screenings. Jarecki crede che non dovremmo mai dare per scontata la libertà di stampa o gli attivisti per la verità e la giustizia. ”Non è diverso da ciò che hanno fatto i fascisti della Seconda Guerra Mondiale quando hanno visto emergere informazioni che non volevano sentire. Le si insabbiano, si perseguono le istituzioni e persino le persone stesse, e vedremo sempre più spesso questo tipo di cose”, ha affermato Jarecki, vincitore di numerosi Emmy e Peabody Awards. IMMAGINI UTILIZZABILI MAX ENTRO IL 31 MAGGIO 2025

