“Le risate non bisogna andarle a cercare, sono come l’amore che viene da solo”. Parola de I Sansoni, duo comico palermitano al cinema con ‘E poi si vede‘. Un duo che inizia la propria avventura su Youtube e sui vari canali social, ma che ha registrato quest’anno un successo incredibile in tv con il ‘PrimaFestival‘. I Sansoni sono stati ospiti della redazione di Roma di LaPresse dove si è parlato di cinema, tv e anche di futuro.

