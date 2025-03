L’attrice Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni. Era malata da tempo e ha sempre raccontato le tappe della sua malattia. Giorgi ha scoperto nel 2023 di avere un tumore al pancreas e sui social ha tenuto aggiornati i fan e i follower sulla chemioterapia e il suo intervento chirurgico. Sempre sorridente, anche quando ha iniziato a perdere i capelli, Giorgi è stata ospite tante volte in Tv, soprattutto al programma ‘Verissimo’. Nel video Instagram pubblicato due anni fa Giorgi faceva gli auguri di buon anno dicendo che si rivolgeva soprattutto “a chi come me lotta per essere ancora qui l’anno prossimo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata