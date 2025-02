Per celebrare l’arrivo al cinema del nuovo film della Marvel, Captain America: Brave New World (in sala dal 12 febbraio), Anthony Mackie, l’interprete di Sam Wilson, il nuovo Capitan America, è protagonista di uno speciale video girato allo Stadio Olimpico di Roma insieme a Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Un esclusivo contenuto che vede i due capitani per eccellenza incontrare, proprio sul terreno di gioco, il nuovo Captain America. La giocosa rivalità tra Totti e Del Piero passa dalle strade di Roma al prato dello Stadio Olimpico, per poi “scontrarsi” con lo scudo di Captain America. Un divertente incontro/scontro che alla fine porta i tre protagonisti a scambiarsi i rispettivi simboli: lo scudo e il pallone.

