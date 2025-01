Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio è andata in scena la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025 al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Tra le star premiate ci sono Zoe Saldana che ha vinto il riconoscimento di Miglior attrice non protagonista in una commedia/musical con ‘Emilia Perez’, Jeremy Allen White che ha trionfato nella categoria Miglior attore protagonista in una serie tv commedia/musical con ‘The Bear’ e Colin Farrell che ha vinto il premio di Miglior attore in una miniserie con ‘The Penguin’. Anche Demi Moore ha ritirato la statuetta come Miglior attrice in un film commedia/musical con ‘The Substance’ mentre Adrien Brody si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior attore in una pellicola drammatica con ‘The Brutalist’.

