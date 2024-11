Auguri all'attrice consacrata già da bimba con 'Genitori cercasi'

Buon compleanno alla star Scarlett Johansson, che oggi ha compiuto 40 anni. Scarlett Ingrid Johansson (New York, 22 novembre 1984) è un’attrice e cantante statunitense, che ha fatto il suo esordio cinematografico come attrice bambina nel 1994 in ‘Genitori cercasi’.

I suoi film

Tra i suoi film più noti ci sono ‘La ragazza con l’orecchino di perla’ (2003), ‘Lost in Translation – L’amore tradotto’ (2003), ‘Una canzone per Bobby Long’ (2004), ‘Match Point’ (2005), ‘Under the Skin’ (2013), ‘Lucy’ (2014), ‘Ghost in the Shell’ (2017), ‘Storia di un matrimonio’ (2019) e ‘Jojo Rabbit’ (2019) ha ricevuto in tutto cinque candidature ai Golden Globe, quattro al premio BAFTA e due al premio Oscar, e per il secondo film citato si è aggiudicata il BAFTA alla migliore attrice protagonista.

Tanti anche i film che ha girato con Woody Allen, alcuni divenuti capolavori che la hanno consacrata nella storia del cinema: ‘Match Point’, ‘Scoop’ (2006), del quale è stata protagonista accanto allo stesso regista newyorkese e a Hugh Jackman, e ‘Vicky Cristina Barcelona’, accanto a un’altra attrice famosissima, Penélope Cruz.

La vita privata

Scarlett Johansson ha due figli, una bimba nata nel 2014 e un figlio nato nel 2021, da due padri diversi.

