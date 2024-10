L'attore reciterà in un film diretto dal primogenito Ronan Day-Lewis

Daniel Day-Lewis tornerà a recitare dopo sette anni dal suo ultimo film, per un progetto diretto da suo figlio Ronan Day-Lewis. La pellicola, intitolata ‘Anemone’, è il debutto alla regia del primogenito del protagonista de ‘L’Ultimo dei Mohicani’ e il cast includerà anche Sean Bean e Samantha Morton. Il film è stato co-scritto da padre e figlio. Ad annunciarlo sono state le società Focus Features e Plan B, che collaboreranno alla produzione. Dopo aver girato il film di Paul Thomas Anderson ‘Il filo nascosto’ nel 2017, Day-Lewis, che oggi ha 67 anni, aveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione.

Da allora le sue apparizioni pubbliche sono state rare. Tuttavia, a gennaio, l’attore irlandese Premio Oscar ha fatto una comparsata a sorpresa ai National Board of Review Awards a New York per consegnare un premio a Martin Scorsese, che lo ha diretto in ‘Gangs of New York’ (2002) e ‘L’età dell’innocenza’ (1993). Ronan Day-Lewis, 26 anni, è un pittore che ha già esposto le sue opere a New York e ora debutta dietro la macchina da presa.

