La seconda edizione andrà in scena alla Casa del cinema di Roma tra il 9 e l’11 aprile

“Oggi è il giorno della conferenza stampa, che dalla mia esperienza di festival è anche il giorno più complicato, il più nervoso. Perché una volta che la conferenza stampa si è conclusa, il treno parte, poi sono un po’ affari suoi dove va a finire”. Presenta in questa maniera scherzosa Mario Sesti la seconda edizione del premio Film Impresa, la tre giorni che andrà in scena alla Casa del cinema di Roma tra il 9 e l’11 aprile e di cui proprio Sesti guiderà la direzione artistica. “Il cinema può forse aiutare le varie imprese a mostrare la loro anima e non solo i loro prodotti e la loro storia”: questa invece l’opinione del regista Gabriele Salvatores, che presiederà la giuria d’onore. “Le varie imprese si stanno confrontando in un mondo che cambia”, ha sottolineato il premio Oscar, rimarcando come sia “un piccolo viaggio anche quello”. “Il senso del viaggio non è tanto il punto di arrivo, ma il viaggio in sé, quindi è proprio quello che stiamo facendo in questo momento che è importante, e cioè la connessione tra il mondo delle imprese e il mondo del cinema”. Infine, il presidente del premio Giampaolo Letta ci ha tenuto invece a rimarcare l’importanza del contributo delle aziende per la realizzazione di questa manifestazione, tra cui quello vitale del gruppo Ferrovie dello Stato: “Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di avere FS a bordo di Premio Film Impresa, prima di tutto perché FS ha da sempre, ma soprattutto nell’ultima fase, dedicato molta attenzione all’audio visivo”, ha dichiarato il presidente, sottolineando il lavoro svolto dal gruppo nella comunicazione “non solo del proprio prodotto, ma della propria storia, il legame con il territorio. I valori di impresa di un grande gruppo come FS”.

