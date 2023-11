Fu anche Miss Italia nel 1977

È morta ieri, 20 novembre, a Roma, l’attrice Anna Kanakis. Lo apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia. Attrice, modella e scrittrice italiana, Kanakis fu eletta Miss Italia nel 1977. Dopo quell’esperienza, Kanakis entrò nel mondo del cinema, con Luigi Magni recitò nel primo ruolo drammatico nella pellicola ‘O Re, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Nella sua carriera di attrice oltre 30 film, in Italia e all’estero. Il funerale si svolgerà giovedì alle ore 15:00 in Piazza San Salvatore in Lauro a Roma.

