Centinaia di persone hanno accolto con cori e applausi Quentin Tarantino, arrivato questo pomeriggio in piazza Duomo a Milano. Il regista premio Oscar è andato alla libreria Mondadori per la presentazione del suo libro ‘Cinema Speculation’, edito da La nave di Teseo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Festival culturale ‘La Milanesiana’, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi.

Elisabetta Sgarbi consegna Premio ‘Omaggio al Maestro’ a Tarantino

“Nel ’95 ho incontrato per la prima volta Tarantino. Da allora provo a portarlo a Milano, oggi si realizza un desiderio, di Elisabetta come direttrice, editrice e amante del cinema. Gli conferiamo il Premio ‘Omaggio al Maestro’“, già dato tra gli altri a Carmelo Bene e Wim Wenders. Queste le parole di Sgarbi all’inizio dell’incontro alla libreria Mondadori in Duomo a Milano. Tra le motivazioni del premio il fatto che “i film di Tarantino hanno rivoluzionato la storia della settima arte, mescolando alto e basso”, perché “i grandi artisti non copiano, rubano, rubano per creare qualcosa che non si era mai visto prima”, ha detto ancora l’editrice italiana. Il premio è una scultura di Gerardo Sacco.

Il regista premio Oscar: “Un film su Berlusconi? Vedremo”

Un film su Silvio Berlusconi? “We’ll see”, “Vedremo”. Così a LaPresse Quentin Tarantino durante il firmacopie di ‘Cinema Speculation’.

